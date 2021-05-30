L'iniziativa mira a riqualificare la frazione di Vibo. Presente anche il sindaco Limardo: «È stata una festa che ha coinvolto tutti e soprattutto i bambini»

Al via l’iniziativa Portosalvo “Borgo dei fiori”. Nella frazione di Vibo Valentia ieri mattina sono state sistemate oltre duecento piantine fiorite, prima tappa del percorso di riqualificazione del paese. Coinvolta tutta la comunità, specie i più piccoli, alla presenza del sindaco Maria Limardo, del parroco don Nicola Scordamaglia, del vicesindaco Domenico Primerano, degli assessori Domenico Francica e Michele Falduto e del consigliere comunale Lorenzo Lombardo. [Continua in basso]

«Sono particolarmente felice di questa occasione – ha dichiarato il sindaco -, una festa che ha coinvolto tutta la comunità e soprattutto i bambini; proprio ieri abbiamo presentato alle associazioni il regolamento per i beni condivisi e quella di oggi è la più bella dimostrazione della forza generativa dei patti di collaborazione che si stringono con la comunità. Un passo in avanti per il radicamento di quel senso identitario e di appartenenza ai luoghi che la comunità di Portosalvo ha dimostrato di avere già nel proprio dna».

«La cittadinanza ha partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione – ha detto l’assessore Domenico Francica, esponente della comunità di Portosalvo -. Sono certo che i cittadini si prenderanno cura delle aiuole fiorite avendo peraltro già espresso gratitudine per l’interessamento e per il forte segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale». [In basso le foto]