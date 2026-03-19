L’appuntamento, che s’inserisce nella campagna avviata dal Comando provinciale, è stato promosso per mercoledì 25 marzo in collaborazione con il Comune e la parrocchia

Si terrà il prossimo mercoledì 25 marzo, alle ore 18.30, nella chiesa matrice di San Nicola vescovo, a Stefanaconi, un incontro pubblico dedicato alla popolazione più anziana e finalizzato a prevenire i raggiri e le truffe ai loro danni. L’iniziativa del Comune di Stefanaconi, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e la parrocchia, ha dunque lo scopo di dispensare consigli utili, chiarire dubbi e fornire ai partecipanti gli strumenti per difendersi da raggiri sempre più frequenti e ben congegnati, che possono trarre in inganno le persone più avanti con l’età.

Un momento di confronto e sensibilizzazione, dunque, che si inserisce nella campagna informativa che il Comando provinciale dei carabinieri ha avviato su tutto il territorio provinciale allo scopo di sventare nuovi episodi di questo odioso fenomeno che continua a rappresentare una criticità di rilievo sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Una campagna che «si ispira al principio del “conoscere per prevenire”, puntando sul dialogo diretto, sulla condivisione di esperienze e sul consolidamento del rapporto di fiducia tra cittadini e Arma dei Carabinieri».