Si è concluso nei giorni scorsi il percorso formativo “Evoluzione della Pubblica Amministrazione a Vibo Valentia: Diritto, soft skills e Digitalizzazione per una governance 4.0”, promosso dalla Provincia di Vibo Valentia nell’ambito del progetto PerForma Pa, finanziato attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’iniziativa ha coinvolto gran parte del personale dell’Ente in un articolato programma di aggiornamento professionale finalizzato al rafforzamento delle competenze giuridico-amministrative, digitali, comunicative e relazionali, considerate sempre più strategiche per affrontare le sfide dell’innovazione nella pubblica amministrazione.

Il percorso si è sviluppato attraverso diversi moduli formativi dedicati al diritto pubblico e all’amministrazione digitale, alle soft skills, al lavoro di squadra e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. Una particolare attenzione è stata riservata proprio alle potenzialità dell’AI applicata alle attività degli enti pubblici, con approfondimenti sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la gestione documentale, l’analisi dei dati e l’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.

Le attività si sono svolte tra marzo e giugno 2026, alternando lezioni in presenza presso la Sala Consiliare della Provincia e sessioni di formazione a distanza, con momenti di verifica dell’apprendimento e approfondimenti pratici rivolti ai dipendenti provinciali.

L’iniziativa – prosegue il comunicato – si inserisce nel più ampio percorso di innovazione organizzativa portato avanti dall’amministrazione provinciale guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, impegnata a valorizzare il capitale umano dell’Ente e a sostenere i processi di modernizzazione.

Un ruolo centrale nell’elaborazione del progetto è stato svolto dal segretario generale, Domenico Arena, che ha seguito e supervisionato anche in aula le varie fasi attuative del percorso formativo, sottolineandone l’importanza quale investimento strategico per la crescita professionale del personale e per il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini.

La conclusione del programma rappresenta un ulteriore tassello nel processo di innovazione della Provincia di Vibo Valentia, che – conclude la nota – attraverso la formazione continua punta a consolidare competenze, capacità organizzative e cultura digitale, elementi sempre più essenziali per una pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina alle esigenze del territorio.