Disco verde del Consiglio al nuovo documento che prevede anche l'offerta formativa. La proposta approvata all'unanimità

Preparation of a classroom at the Istituto Comprensivo "Via delle Carine" school for resuming teaching in presence of students in Rome, Italy, 29 March 2021. ANSA/ANGELO CARCONI

Un consiglio provinciale brevissimo ha approvato il “Piano di dimensionamento scolastico, piano dell’offerta formativa e la riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Vibo Valentia 2022-2023“. Assise che, considerata la situazione epidemiologica emergenziale connessa al mondo della scuola, aveva pochi spazi di manovra. Ed ha, quindi, preso atto delle indicazioni della Regione Calabria a sospendere, quest’anno, la programmazione della rete scolastica e confermare le scelte approvate nel precedente dimensionamento. Unica deroga “le proposte inerenti agli indirizzi formativi”, come spiegato dal presidente dell’ente intermedio vibonese, Salvatore Solano.



«Nell’ottica di non sovraccaricare ulteriormente il sistema scolastico che sta già affrontando le criticità legate all’emergenza sanitaria, in un’apposita riunione convocata dalla vicepresidente della giunta regionale, Giuseppina Princi, che ha visto la presenza congiunta delle Province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Crotone e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è deciso – ha reso noto il presidente Solano – di confermare le scelte approvate nel precedente Piano e di limitarsi alla sola programmazione dell’offerta formativa». [Continua in basso]

Ad intervenire, subito dopo Solano, sulle criticità della scuola, facendo riferimento in particolare all’edilizia scolastica, alla didattica e ai trasporti è stato il capogruppo di Forza Italia, Roberto Scalfari. «È nostra intenzione affrontare nell’immediato le diverse problematiche attinenti all’ambito scolastico. Intendiamo farlo in un’ottica di servizio complessivo da erogare, con pari dignità, a tutto il territorio provinciale. Senza privilegiare o penalizzare nessuna realtà del Vibonese». Scalfari, a nome del gruppo di Forza Italia, ha evidenziato, quindi, che è necessario fissare a giorni un incontro ad hoc con il presidente Solano e con gli altri consiglieri. Infine, in merito alla proposta “di accorpare la scuola primaria di Fago-Savini a quella di Sorianello”, avanzata con apposita nota all’amministrazione provinciale dal Comune di Sorianello, ha ricordato che «le indicazioni regionali non consentono modifiche al piano di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2022-2023, così come ribadito anche dagli stessi sindacati di categoria, in un apposito incontro tenutosi, nei giorni scorsi, alla Provincia».



La proposta del “Piano di dimensionamento scolastico, piano dell’offerta formativa e la riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Vibo Valentia 2022-2023” è passata dunque all’unanimità, con il voto favorevole del presidente Solano e dei consiglieri: Roberto Scalfari, Daniele Galeano, Giuseppe Leone e Vito Pirruccio, (Forza Italia); Elisa Fatelli, Carmine Mangiardi e Alessandro Lacquaniti, (Coraggio Italia); Marco Miceli e Maria Teresa Centro (La Provincia del Futuro). Unico assente il consigliere, Domenico Tomaselli.

Ecco il nuovo Piano

LEGGI ANCHE: Dimensionamento scolastico nel Vibonese, accolte le richieste di quattro istituti