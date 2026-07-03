Il progetto coinvolge tutte le fasi documentali con modelli uniformi, tracciabilità dei passaggi e accompagnamento operativo per i dipendenti. L'iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione promosso dall'Amministrazione provinciale

La Provincia di Vibo Valentia avvia una nuova fase del proprio percorso di innovazione amministrativa con l'introduzione di un sistema integralmente digitale per la gestione degli atti. L'obiettivo è quello di riorganizzare i procedimenti interni, rendere più efficiente l'attività dell'Ente e rafforzare trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa.

Nella nota diffusa dalla Provincia si sottolinea come «l'innovazione nella pubblica amministrazione passa sempre più dalla capacità di ripensare l'organizzazione del lavoro e i processi decisionali, facendo della tecnologia uno strumento al servizio dell'efficienza, della trasparenza e della qualità dei servizi ai cittadini».

È in questo contesto che «la Provincia di Vibo Valentia ha avviato un sistema integralmente digitale per la gestione degli atti amministrativi», un passaggio che, viene evidenziato, è «destinato a incidere concretamente sull'attività quotidiana dell'Ente e a consolidare un processo di modernizzazione già intrapreso».

Secondo quanto illustrato dalla Provincia, il nuovo modello organizzativo rientra nel percorso di innovazione promosso dall'Amministrazione guidata dal presidente Corrado Antonio L'Andolina, che «ha individuato nella digitalizzazione uno degli strumenti per rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente, rendere più efficienti i procedimenti e migliorare il livello di trasparenza dell'azione pubblica».

L'attuazione operativa del progetto è stata definita attraverso le disposizioni tecnico-organizzative predisposte dal segretario generale Domenico Arena. La nota spiega che tali disposizioni «disciplinano nel dettaglio le modalità del passaggio al nuovo sistema, definendo tempi e procedure per garantire continuità amministrativa durante la fase di transizione».

La digitalizzazione degli atti, viene inoltre precisato, «si inserisce, a tutti gli effetti, in una strategia più ampia di innovazione», sviluppata «su piani istituzionali distinti e complementari: da un lato l'indirizzo politico e strategico espresso dal presidente L'Andolina, dall'altro il coordinamento giuridico-amministrativo e l'attuazione organizzativa assicurati dal segretario Arena, nell'ambito delle rispettive competenze». In questo quadro «si colloca l'iter predisposto per accompagnare gli uffici nella fase di transizione verso il nuovo sistema digitale».

Il cambiamento interesserà l'intero ciclo documentale. Le determinazioni, spiega ancora l'Ente, «saranno predisposte secondo modelli uniformi, sottoscritte digitalmente dai responsabili competenti, corredate degli allegati direttamente all'interno della piattaforma e pubblicate automaticamente sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente"». Un sistema che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, «punta a rendere più ordinati, tracciabili e omogenei i procedimenti amministrativi, favorendo al tempo stesso una gestione documentale pienamente digitale».

Una parte del percorso riguarda anche il personale dell'Ente. La Provincia rende noto che «per agevolare il personale nell'utilizzo della piattaforma sono stati previsti servizi di assistenza specialistica e supporto operativo dedicato durante le prime settimane di applicazione», nella convinzione che «l'innovazione tecnologica richiede anche un adeguato accompagnamento organizzativo e formativo».

Nelle disposizioni rivolte agli uffici viene inoltre evidenziato come «il successo della transizione dipenda dalla collaborazione tra le strutture dell'Ente e dal rispetto delle nuove modalità operative, affinché il processo di digitalizzazione possa tradursi in una gestione amministrativa più efficace, coerente e trasparente».

La Provincia conclude affermando di essere entrata «in una nuova fase della propria attività amministrativa, fondata su procedure integralmente digitali e su un'organizzazione orientata alla tracciabilità, alla semplificazione e alla trasparenza». Un'evoluzione che, viene rimarcato, «non coincide semplicemente con l'adozione di una nuova piattaforma informatica, ma rappresenta il consolidamento di un percorso di innovazione amministrativa volto a rendere l'Ente sempre più efficiente, moderno e capace di rispondere con tempestività e qualità alle esigenze dei cittadini».