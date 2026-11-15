La provincia di Vibo Valentia guadagna 12 posizioni nella classifica nazionale sulla qualità della vita, passando dal 97° posto del 2025 all'85° del 2026. Un miglioramento che la colloca tra i territori italiani in maggiore crescita e le consente di conquistare il primato in Calabria. Ma è soprattutto l'analisi dei singoli settori a restituire un quadro fatto di forti contrasti: il Vibonese si piazza secondo in Italia per sicurezza sociale e ventesimo per reati e sicurezza, mentre precipita fino al 105° posto nella sanità, risultando terzultimo su 107 province.

È quanto emerge dalla 28ª indagine sulla qualità della vita, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, e pubblicata il 15 novembre. Lo studio analizza nove dimensioni della vita economica e sociale dei territori, prendendo in esame lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, sicurezza, redditi, condizioni sociali, sanità e turismo.

Per Vibo Valentia il passaggio dall'ultima fascia alla terza, quella delle province con qualità della vita definita scarsa, rappresenta un progresso. Ma le posizioni conquistate nei singoli ambiti raccontano una realtà decisamente meno uniforme.

Sicurezza sociale seconda in Italia, sanità terzultima: i numeri del Vibonese

Il risultato più sorprendente riguarda la sicurezza sociale, settore nel quale Vibo Valentia conquista il secondo posto nazionale, alle spalle di Benevento. Nel 2025 era 94ª: un balzo di ben 92 posizioni. La categoria non misura direttamente la criminalità, ma diversi aspetti della vulnerabilità sociale, attraverso 12 indicatori che comprendono anche condizioni di disagio e fenomeni come la presenza di giovani che non studiano e non lavorano.

Il dato richiede tuttavia una precisazione: questa dimensione ha subito una revisione metodologica, con la sostituzione di cinque indicatori su dodici. Il confronto con il 2025, dunque, deve essere interpretato tenendo conto anche delle modifiche apportate alla ricerca.

Molto positivo anche il piazzamento nella categoria reati e sicurezza, che vede il Vibonese al 20° posto nazionale, rispetto al 48° dell'anno precedente: 28 posizioni recuperate.

La sanità tiene Vibo sul fondo della classifica

All'estremo opposto c'è però la sanità. Nella categoria Sistema salute Vibo Valentia è 105ª su 107 province, una delle ultime posizioni in Italia. Particolarmente significativo il confronto con Catanzaro, che nella stessa graduatoria raggiunge invece il terzo posto nazionale. Una distanza di 102 posizioni tra due territori della medesima regione.

La valutazione sanitaria considera diversi parametri, tra cui l'offerta ospedaliera, i tassi di ospedalizzazione, la complessità dei ricoveri, l'utilizzo dei posti letto e la disponibilità di specialità ad alta intensità assistenziale. Indicatori che contribuiscono a fotografare la capacità dei sistemi sanitari provinciali di rispondere alle esigenze della popolazione, pur senza esaurire tutte le dimensioni della qualità dell'assistenza.

Male anche affari e lavoro

Le difficoltà emergono anche sul versante economico. Per affari e lavoro Vibo Valentia è 89ª, sebbene recuperi dieci posizioni rispetto al 99° posto del 2025. La categoria considera il mercato occupazionale, il tessuto imprenditoriale e la presenza di startup e piccole e medie imprese innovative.

Ancora più arretrata la situazione relativa a reddito e ricchezza, dove la provincia occupa il 98° posto, quattro posizioni sopra il 102° dell'anno precedente. In questo caso la ricerca analizza le condizioni economiche delle famiglie e la capacità dei territori di produrre e distribuire benessere.

Per gli altri settori, dall'istruzione all'ambiente, passando per popolazione e turismo, la ricerca conferma l'esistenza di divari territoriali significativi, ma i piazzamenti puntuali del Vibonese non risultano ancora verificati nelle tabelle consultabili.

Prima in Calabria, ma ancora lontana dalle province più vivibili d'Italia

Nonostante le criticità, Vibo Valentia è la provincia calabrese meglio posizionata nella graduatoria complessiva. Seguono Catanzaro all'89° posto, Cosenza al 90°, Reggio Calabria al 101° e Crotone al 106°, penultima in Italia.

La classifica nazionale vede invece al primo posto Bolzano, che supera Milano, vincitrice delle due precedenti edizioni. Terza Bologna, mentre l'ultima posizione è occupata da Taranto.

Lo studio conferma inoltre la profonda distanza tra Nord e Sud. La qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, lo stesso numero del 2025. La prima provincia meridionale compare soltanto al 67° posto, occupato da Isernia.

Nell'analisi generale, il Vibonese figura tra le province che hanno registrato i recuperi più consistenti, insieme a Belluno, Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo e Pistoia. Un miglioramento che, tuttavia, non cancella il dato delle classifiche settoriali.

Il secondo posto nella sicurezza sociale e il 105° nella sanità rappresentano i due estremi di una provincia che recupera terreno ma continua a scontare importanti fragilità. Il primato calabrese e le dodici posizioni guadagnate costituiscono un segnale positivo. L'85° posto nazionale, però, mostra quanta strada resti ancora da percorrere per tradurre questa risalita in condizioni di vita complessivamente migliori.