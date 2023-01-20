L'ultima grande nevicata è quella del febbraio 2015. Prima ancora, nel 1999, i fiocchi scesero copiosi persino sul porto. Coltre bianca pure negli anni Venti e Cinquanta. Ora restano solo i ricordi

L’ultima vera nevicata risale al 9 febbraio 2015, ma in passato i fiocchi di neve a Vibo costituivano un fenomeno abbastanza frequente. In inverno le temperature scendevano spesso fino a zero gradi consentendo alla coltre bianca di ammantare l’intera città conferendole un aspetto suggestivo.

La diminuzione delle nevicate negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Il problema non è da ricondurre solo ad un aumento delle temperature, ma principalmente al fatto che sul Mediterraneo meridionale transitano un numero decisamente inferiore di perturbazioni, oltre all'ormai persistente dominio, in ogni stagione, degli anticicloni che gravano sull'area mediterranea per molte settimane, senza contare che i flussi freddi da est sono sempre meno frequenti.

Allora non rimane che continuare a sognare paesaggi imbiancati come quelli nelle foto del passato, cancellando però dalla nostra mente l’idea che possano tornare le grandi nevicate di una volta.

Le ultime previsioni indicano, però, che nelle prossime ore altra aria fredda affluirà dall’Atlantico settentrionale, la quale farà scendere la neve fino a 300/400 metri di quota, anche al Sud. Questa aria fredda, a contatto con il mare ancora caldo, formerà un pericoloso vortice con una pressione quasi da uragano. La previsione indica pertanto un fortissimo aumento del moto ondoso in serata, soprattutto verso le coste tirreniche, provincia di Vibo Valentia compresa.

