L'associazione di volontariato per quattro ore alla Marina per permettere la donazione

L’Avis (Associazione volontari italiani sangue) ha organizzato un incontro nel comune di Pizzo per potere raccogliere il sangue da destinare agli ospedali. La raccolta si svolgerà nella Marina di Pizzo il 24 settembre a partire dalle ore 7:30 e sino alle ore 11:15. Per prenotarsi basterà chiamare il numero indicato sulla locandina. Ad ogni donatore di sangue verranno eseguite le analisi previste dalla legge a tutela della salute e verrà richiamato per ulteriori controlli se qualche esame dovesse risultare patologico. Ai donatori con tessera Avis è riservato il codice di esenzione 101 sulle prestazioni specialistiche prescritte dal medico. La tessera si può ottenere dopo tre donazioni, portando tre foto.