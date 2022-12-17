In vista delle festività natalizie, l'associazione Valentia ha promosso un'iniziativa di beneficenza in sinergia con altri organismi per i bambini ricoverati allo Jazzolino

“Non possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”. E’ il motto dell’ associazione Valentia nel suo proseguo delle tante iniziative di beneficenza promosse nel territorio provinciale e regionale. In vista delle festività natalizie, l’organismo diretto da Anthony Lo Bianco ha voluto regalare un sorriso ai bambini in ospedale. In completa sinergia, l’associazione Valentia, il direttore del centro commerciale del Vibo center Raffaele Quaranta, il Toys Center e l’animatrice Laura Costantini, si sono recati nel reparto di Pediatria di Vibo Valentia, donando giocattoli nuovi e tanti sorrisi insieme a Babbo Natale, Capitan America, Black Panther e Spiderman. I piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dal dottore Salvatore Bragò, hanno trascorso momenti di assoluta spensieratezza e gioia, grazie alla sensibilità degli organizzatori e di tutto il personale medico – sanitario che hanno intrattenuto i bambini con “spettacoli certosini” messi in atto dagli amati beniamini dei bambini. “Un ringraziamento sentito – hanno concluso gli organizzatori – va al direttore della Pediatria e Neonatologia e a tutto il personale medico e paramedico”.