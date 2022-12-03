L'apprezzamento di Vitaliano Papillo, presidente del Gal Terre Vibonesi, per il progetto ideato dall’Arsac in collaborazione con il Consorzio di tutela del Pecorino del Monte Poro

Lunedì 5 dicembre avrà inizio, a Rombiolo, il corso di formazione teorico/pratico di “Esperto Casaro” organizzato dall’Arsac in collaborazione con il Consorzio di tutela del Pecorino del Monte Poro.

“Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento per l’avvio del corso teorico pratico di esperto casaro organizzato dal Centro divulgazione agricola Arsac in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Pecorino del Monte Poro – commenta Vitaliano Papillo, presidente del Gal Terre Vibonesi. Ben vengano iniziative di formazione come queste fondamentali per far conoscere un’arte antichissima, ricca di tradizione, e accrescere la cultura della caseificazione in genere e del Pecorino del Monte Poro DOP in particolare. Un prodotto dalle straordinarie caratteristiche e potenzialità. Un progetto – conclude Papillo – da inquadrare anche in un contesto sociale, di ripopolamento, di riscoperta di alcuni territori che possono trovare in questi prodotti d’eccellenza anche un nuovo ed importante volano di sviluppo turistico”. Al corso parteciperanno oltre 30 corsisti allevatori dell’area vibonese, giovani agricoltori e titolari di aziende zootecniche provenienti anche da fuori regione.

