Consueta iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. Ai piccoli alunni è stato donato un panettone

Babbo Natale ed i suoi Elfi si sono recati presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Rombiolo ed hanno donato ai bambini un panettone. Una consueta iniziativa da parte dell’amministrazione comunale di Rombiolo, guidata dal sindaco Domenico Petrolo, la quale regala ogni anno un sorriso ai bambini, in un periodo per loro molto amato, qual è quello natalizio. Un ringraziamento, l’amministrazione comunale lo rivolge a Pasquale Staropoli per essersi travestito da Babbo Natale (peraltro senza farsi riconoscere), ai ragazzi del Servizio civile e ad Antonella Barletta per la lettura ad alta voce ai bambini, rendendo più divertente l’iniziativa. Un modo di vivere ancora più intensamente il Natale. A Rombiolo sono diverse le attività pensate per le festività. Previsti tomboloni, commedie teatrali e concerti.

