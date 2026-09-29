Serata di grande fede e partecipazione quella di domenica presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo, patrono di Rombiolo. A presiedere la solenne celebrazione eucaristica è stato il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Accanto a lui ha concelebrato il parroco don Pasquale Sposaro. La chiesa gremita ha accolto il pastore della Diocesi che nella sua omelia ha ricordato il significato profondo di San Michele, difensore del bene e patrono della Polizia di Stato. Presenti numerosi sindaci con la fascia tricolore, autorità civili e militari, e una rappresentanza della Polizia di Stato della Questura di Vibo Valentia, che ha deposto un omaggio floreale ai piedi della statua bronzea del santo. A seguire, una suggestiva processione con il simulacro per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale e illuminata dalle tradizionali luminarie. Un momento di intensa devozione popolare che ha unito intere famiglie e fedeli giunti anche dai comuni vicini. La festa patronale ha confermato Rombiolo come comunità salda nei valori della fede e nel servizio alle istituzioni. Particolari ringraziamenti per la riuscita della manifestazione sono stati espressi nei confronti del questore di Vibo Rodolfo Ruperti, del direttore della Scuola Allievi Agenti Pasquale Ciocca, di don Pasquale Sposaro e del dott. Nicola Malagreca, già vice questore aggiunto della Polizia di Stato.