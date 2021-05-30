Iniziativa del Kiwanis incontro coordinato dalla dirigente scolastica Pasqualina Servelli con la collaborazione dei docenti Nicoletta Castagna e Domenico De Vita

Dopo la prima distribuzione nella scuola elementare di Pizzo del libro “Il giorno in cui Cattivirus finì KO”, del giornalista Roberto Alborghetti, è stata la volta della consegna dell’interessante volumetto agli alunni della prima classe della scuola primaria del plesso di Rombiolo. A conclusione dell’impegno del Kiwanis club di Vibo a concretizzare l’iniziativa del Kiwanis Distretto Italia-San Marino della governatrice Maura Magni, per coinvolgere i ragazzi, gli insegnanti e i familiari hanno organizzato un incontro coordinato dalla dirigente scolastica Pasqualina Servelli, socia del club, con la collaborazione dei docenti Nicoletta Castagna e Domenico De Vita. Erano presenti, oltre ai bambini della prima C, il presidente del consiglio d’istituto Antonio Marasco, e poi Domenico Petrolo, Caterina Contartese e Cinzia Lo Bianco, rispettivamente sindaco, assessore alla Cultura e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Rombiolo. Per il Kiwanis erano presenti: Basilio Valente, luogotenente della divisione Calabria 12 Magna Grecia, Mario Martina ed Ermanna Vezzoli, rispettivamente presidente e segretaria. Gino Ricciuto, tesoriere nazionale, non avendo potuto partecipare, perché impegnato con il collegio dei revisori, ha mandato i suoi saluti. [Continua in basso]

Il libro si compone di sette storielle, al termine di ciascuna delle quali vi è uno spazio che l’alunno potrà riempire con le sue riflessioni e sulla prima pagina potrà scrivere il proprio nome. Nel corso dell’incontro è stata messa in evidenza l’importanza della manifestazione e le finalità istituzionali perseguite da ciascun ente rappresentato e gli obiettivi relativi al complicato periodo sanitario che stiamo vivendo. I bambini si sono dimostrati interessati all’argomento trattato e hanno sfogliato piacevolmente il piccolo libro ricevuto. I piccoli alunni si sono poi esibiti in coro interpretando una simpatica canzoncina contro il virus composta dalle maestre. La manifestazione, che si è svolta nel cortile alberato dell’istituto, si è conclusa nel cordiale scambio dei saluti con i bambini.