Al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia si terrà la XXIX Edizione del Premio “La Città del Sole”, organizzato dai Rotary Club di Amantea, Athena Krathia Sibaris, Castrovillari I Pulinit del Pollino, Catanzaro, Cosenza, Cosenza Nord, E-Club Al Mantiah Calabria, Florence di San Giovanni in Fiore, Gioia Tauro, Hipponion Vibo Valentia, Lametia Terme, Locri, Mendicino Serre Cosentine, Nicotera Medma, Paola, Petilia Policastro Valle del Tacina Centenario, Polistena, Reggio Calabria Est, Reggio Calabria Sud, Rende, Rossano Bisantium, Santa Severina, Sibari Magna Grecia Cassano allo Ionio, Soverato, Tropea e Vibo Valentia.

Una manifestazione di prestigio con la presenza delle più alte cariche del Distretto 2102 del Rotary International: dal governatore Dino De Marco, al decano dei past governor Vito Rosano, ai past Franco Petrolo e Luciano Lucania e tante altre autorità. Anche questa XXIX Edizione scriverà una delle più belle pagine dell’Associazione rotariana sia per i talenti premiati e sia per le emozioni che verranno vissute.

Dopo i saluti istituzionali del governatore, Dino De Marzo, di Luciano Lucania, vice presidente dell’Associazione, di Daniela Rotino, presidente del RC Hipponion di Vibo Valentia, di Beatrice Romano, presidente RC Vibo Valentia, e di Enzo Romeo, sindaco della città di Vibo Valentia, ci saranno le premiazioni. Condurrà la manifestazione Domenico Gareri, conduttore Rai, e vi saranno degli intermezzi offerti dagli studenti e professori del Conservatorio.

I premiati

Risultano prescelti dalla Commissione: Domenico Vincenzo Affatato e Francesca Daffinà - Imprenditoria, Daniele Croce e Vittorino Naso, Musica, Franca Previti De Pace - Sanità, Vincenzo Gulino - Sport Paraolimpico, Vito Rosano - professioni, Domenico Maduli, Editore Network LaC - Editoria Media Televisivo, Lino Morgante, Gazzetta del Sud - Informazione, Michele Putrino - Spettacolo, Domenico Talia - Ricerca scientifica, Viola Zangara - Sport. Premi Speciali: Giuseppe Morabito, Moda, e alla memoria di Maria Chindamo.

La scelta dei premiati è stata particolarmente impegnativa per la Commissione, vista l’alta valenza delle persone e dei loro curricula, nonché per le numerose segnalazioni trasmesse dai Club.

Concluderà la serata Giacomo Francesco Saccomanno, presidente de “La Città del Sole”, che ha già ringraziato il Rotary e tutti i rotariani per l’impegno profuso e per essere riusciti ad innalzare sempre più l’iniziativa e, quindi, permettere che il premio si stia avvicinando ai trent’anni.

«In tutto questo periodo - ha affermato Saccomanno - vi sono stati riconoscimenti per moltissime persone che hanno dato lustro alla Calabria e che, però, spesso sono dovuti andare fuori regione per le evidenti carenze della nostra terra. Una perdita di risorse umane che ha e sta impoverendo la regione e che manifestazioni del genere dovrebbero, invece, essere utilizzate per attrarre tanti giovani. In conclusione, una manifestazione che, certamente, comproverà, come è avvenuto negli anni precedenti, di quanto sia importante il Rotary e le attività che svolge nel territorio».