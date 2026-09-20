Domenica 27 settembre esibizioni, gara di lentezza e tour per le vie del paese. Attesi appassionati e Vespa Club da tutta la Calabria

San Calogero si prepara a celebrare gli 80 anni della Vespa con un raduno che porterà nel centro del Vibonese oltre cento mezzi storici e appassionati provenienti da tutta la Calabria. L'appuntamento è per domenica 27 settembre con “San Calogero in Vespa”, iniziativa organizzata dall'Associazione Auto Moto Storiche e d'Epoca Città di San Calogero e patrocinata dal Comune.

Al centro della giornata ci sarà uno dei mezzi che più hanno segnato la storia del costume italiano. La Vespa nacque infatti dal brevetto depositato dalla Piaggio il 23 aprile 1946 e, nell'arco di ottant'anni, è diventata un'icona conosciuta in tutto il mondo.

L'associazione, presieduta da Pasquale Maccarone, con Giuseppe De Vita nel ruolo di vicepresidente, punta a richiamare numerosi appassionati e diversi Vespa Club della regione.

Il programma del raduno

Il programma prenderà il via alle 8.30 in piazza Nicola Calipari, dove saranno aperte le iscrizioni e saranno distribuiti ai partecipanti i gadget celebrativi e i buoni per la colazione e il pranzo.

Alle 10 inizieranno le esibizioni in Vespa e la gara di lentezza. Alla manifestazione prenderà parte anche Vincent di RTI, annunciato dagli organizzatori come ospite speciale.

Conclusa la fase iniziale, i partecipanti partiranno per un tour lungo le vie cittadine. La carovana raggiungerà quindi piazza Fontana Vecchia, dove è prevista una sosta con rinfresco.

La giornata proseguirà con il pranzo sociale in un ristorante convenzionato e con le premiazioni dedicate ai partecipanti e ai club presenti.

Gli altri appuntamenti in programma

Il raduno dedicato alla Vespa sarà anche una delle tappe del calendario predisposto dall'Associazione Auto Moto Storiche e d'Epoca di San Calogero per gli ultimi mesi dell'anno.

A novembre è prevista una giornata dedicata all'educazione e alla sicurezza stradale, organizzata insieme agli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Calogero e con la partecipazione del segretario Aci Nicola Ferrazzo.

A dicembre, invece, è in programma il secondo raduno regionale di auto storiche e d'epoca. La prima edizione aveva fatto registrare la partecipazione di 137 veicoli storici e gli organizzatori puntano quest'anno a superare quel risultato.