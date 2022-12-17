Nicola e Gregorio sono gli unici rappresentanti calabresi tra i cento artisti espositori alla rassegna internazionale d'arte in Vaticano

Ci sono anche due fratelli di San Calogero, Nicola e Gregorio Riso, unici rappresentanti calabresi, tra i cento artisti espositori alla rassegna internazionale d’arte “100 presepi in Vaticano”. La mostra, giunta ormai alla sua quinta edizione, è promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione dello Stato pontificio. L’esposizione è stata allestita sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro e resterà visitabile fino all’8 gennaio 2023, ogni giorno dalle ore 10 alle 19.Per preparare la propria rappresentazione della scena della Natività, i fratelli Riso hanno impiegato 15 giorni, utilizzando diversi materiali tra cui polistirene, gesso, sughero, materiali naturali e colori acrilici. [Continua in basso]

È il terzo anno consecutivo che i fratelli partecipano alla mostra. Lo scorso anno, al termine della manifestazione, i Riso hanno donato il proprio presepe alla Congregazione di suore di Santa Dorotea della Frassinetti di Roma, in segno di gratitudine per l’opera di assistenza umanitaria svolta a favore dei familiari dei piccoli pazienti ricoverati all’ospedale di Oncologia pediatrica Bambino Gesù di Roma. Sul significato e il valore del presepe anche il Santo Padre Francesco, con una lettera apostolica “Admirabile signum”, ha voluto far conoscere il proprio pensiero. “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano – ha scritto il Pontefice – suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui”.

