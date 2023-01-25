Si preannuncia un weekend di divertimento quello del 18 e 19 febbraio. Sfilate e animazione dedicati a grandi e piccini: ecco il programma completo

Doppio appuntamento, doppio divertimento. Sarà un weekend all’insegna dei festeggiamenti del carnevale quello che si terrà nei giorni del 18 e 19 febbraio a San Calogero. Si parte sabato 18 con il “Carnevale baby” organizzato dalla Pro Loco del presidente Michele Monteleone per poi passare al “Carnevale da favola”, del giorno dopo, dell’associazione Vivi San Calogero, presieduta da Salvatore Manco. Già in questi giorni c’è grande fermento in paese, in molti si stanno dando da fare per allestire al meglio i due appuntamenti. [Continua in basso]

Per sabato 18 febbraio il programma prevede la sfilata delle mascherine per le vie del paese con inizio fissato per le 14:30, il raduno in piazza Nicola Calipari alle 16:30 e la premiazione dei costumi alle 18:30. Previsti anche balli, musica e animazione con Dj Rinaldo e i giganti di San Calogero, nonché lo stand dei dolci tipici della tradizione. Potranno partecipare e iscriversi alla kermesse i bambini dai 2 agli 11 anni.



Domenica 19 febbraio sarà la volta del carnevale dell’associazione Vivi San Calogero. Il tema di quest’anno saranno le fiabe di Walt Disney. Ad ogni rione, con sorteggio, è stato assegnato una fiaba da portare in scena con al seguito il gruppo mascherato. Il programma della manifestazione prevede una cerimonia d’apertura e la partenza del corteo in maschera alle 15:30, seguiranno le esibizioni con tanto di animazione alle 18, mentre per le 20 sono fissate le premiazioni dei partecipanti.

