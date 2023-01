Carnevale pizzitano, il Comune chiama a raccolta gruppi e associazioni

Pizzo si prepara all’evento più colorato dell’anno. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e le scuole napitine, organizza il Carnevale pizzitano. Il fulcro della programmazione sarà una parata in maschera -in programma il 19 febbraio con partenza alle ore 15.30. Il corteo, con avvio dalla villa comunale percorrerà via nazionale, via Salomone, via san Francesco, e Corso Garibaldi per approdare in piazza della Repubblica. Qui si svolgerà l’evento conclusivo con la presentazione dei gruppi in maschera iscritti alla manifestazione. Seguirà premiazione, intrattenimento musicale e danzante. Per aderire all’appuntamento, è necessario iscriversi entro domenica 12 febbraio compilando apposito modulo reso disponibile anche sul sito dell’ente. [Continua in basso]

La partecipazione al Carnevale pizzitano

Ogni gruppo, si fa presente nell’avviso reso pubblico dal Comune, potrà partecipare alla parata anche con un piccolo carro allegorico. L’adesione è gratuita. Alla fine dell’evento, una giuria tecnica decreterà la maschera più simpatica, la machera più originale e la migliore interpretazione. La giuria sarà composta da tre professionisti nel campo dell’arte e della moda che premieranno le categorie con delle targhe. Sarà comunque consegnato a tutti i gruppi aderenti all’iniziativa un attestato di partecipazione. Le domande di adesione potranno essere consegnate presso il Comune di Pizzo, piano terra reception oppure tramite email all’indirizzo settammepers@comune.pizzo.vv.it. Maggiori info sulle pagine social dell’ente.

