Pallavolo, Pizzo e Vibo ospiteranno le finali nazionali under 18 femminili

Pizzo e Vibo Valentia saranno protagonisti di un importante evento sportivo. Dal 22 al 28 maggio 2023 le due cittadine ospiteranno le finali nazionali di pallavolo, under 18 femminili. Si tratta di un importante traguardo raggiunto in sinergia dalla Lory Volley Pizzo con l’amministrazione comunale e il Comitato regionale Fipav: «Vogliamo ringraziare – scrive la società sportiva- il sindaco Sergio Pititto, il delegato allo sport Domenico Rocca e la Federazione italiana pallavolo per questo risultato». [Continua in basso]

Per la Lory volley: «Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani nella nostra comunità e “volano” turistico per l’economia locale. Attenderemo migliaia di sportivi con la convinzione di saper offrire loro l’accoglienza che da sempre Pizzo riserva ai suoi ospiti». Intanto continua ad esser proficua ed efficace la collaborazione con il presidente regionale Fipav, Carmelo Sestito: «Avendone sposato le finalità federali e riuscendo, con sacrifici ed impegno, ad ottemperare puntualmente alle varie fasi organizzative, Sestito e Azzarito (segretario regionale Fipav) ripongono ancora una volta fiducia nella Lory Volley Pizzo. Poche settimane fa l’ultima collaborazione vincente in occasione delle Final four di sitting Volley Coppa Italia Fipav svoltesi a Vibo Valentia con il supporto, anche, di tutta la nostra società».

LEGGI ANCHE: La Vibonese si impone sul campo del Castrovillari con la rete del giovane Cintura