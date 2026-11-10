“San Martino e la cultura contadina”. Questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'associazione turistica Pro Loco di San Costantino Calabro in occasione della ricorrenza di domani 11 novembre. Il progetto è indirizzato a tutti gli allievi e le allieve frequentanti le scuole secondarie di primo grado del locale Istituto comprensivo “Enotrio Pugliese”. Obiettivo dichiarato degli organizzatori è di far riflettere gli studenti sul mondo rurale del passato, aiutandoli a fare un confronto con la società contemporanea e industrializzata di oggi e a focalizzare l'attenzione su valori fondanti come la generosità, la condivisione, il senso di comunità, il legame con la natura e l'essenzialità.

Nell'occasione agli alunni delle secondarie sarà chiesto di realizzare un elaborato sul tema. Tutti i lavori raccolti saranno successivamente esposti in piazza Dante, la sera del 14 novembre, in occasione della festa di San Martino. Un momento di convivialità, aperto a ragazzi e interi nuclei familiari, volto a ripercorrere e a valorizzare la memoria del territorio e a promuovere il dialogo tra le varie generazioni. Nel corso della serata, tra l'altro, sul palco allestito per l'occasione saranno consegnati dei premi alle tre classi che nei rispettivi anni di corso si saranno distinte per originalità e profondità di riflessione. Sarà, questo, il momento appropriato per trasformare la riscoperta della storia locale in uno strumento privilegiato per comprendere il presente, senza tuttavia mancare di immaginare il futuro.