Ha rappresentato l'occasione privilegiata per ricordare e raccontare ai più le fatiche delle donne di altri tempi , e non solo. Di coloro che oltre ad accudire il focolare domestico si alzavano di prima mattina per portare a casa un tozzo di pane e per contribuire, così, a sfamare i propri figli. Un lavoro duro, dall'alba al tramonto , svolto quasi sempre senza nessuna tutela e salvaguardia giuridica. Nel corso dell'incontro, tuttavia, si è trovato anche il modo di dare spazio a un interessante excursus storico sulle “grandi” donne del luogo , a conti fatti pioniere del processo di emancipazione femminile oggi tanto di moda. Questi, in breve, i contenuti dell'interessante evento “ Le donne della nostra terra. Dalle olive alle fragole: memoria, lavoro e dignità delle donne nei campi”, organizzato a San Costantino Calabro dalla locale associazione Disabili senza barriere presieduta dal poliedrico Rocco Deluca . Teatro della rassegna è stato l'edificio che per decenni ha ospitato l'asilo delle suore Figlie della Carità, gentilmente concesso dalla parrocchia guidata da don Oreste Borrelli . Le “danze” sono state aperte dall'attivo presidente della realtà di terzo settore Deluca e dal sindaco Nicola Derito , i quali hanno dato spazio ai ricordi d'infanzia, prettamente al femminile, raccontando aneddoti e risvolti che hanno contrassegnato la vita della comunità territoriale.

Subito dopo sono intervenuti l'archeologo Fabio Lico e l'agronomo e esponente della Coldiretti Costantino Denami . Ad ascoltarli e ad interloquire con loro ci ha pensato un pubblico numeroso e attento . Tema dominante dell'incontro, come detto, passato, presente e futuro delle donne nel lavoro agricolo. Al riguardo in sala è stato proiettato il video dell'inchiesta condotta nel 1959 da Ugo Zatterin e Giovanni Salvi , prezioso documento d'archivio sulle raccoglitrici d'olive in Calabria. «Tutte donne - raccontavano all'epoca i noti giornalisti Rai - escono di casa all’alba e percorrono chilometri a piedi prima di raggiungere gli oliveti, dove lavorano dalle dieci e le tredici ore al giorno , a seconda della stagione. Tornate a casa, le attendono i lavori domestici. Quelle che abitano più lontano, le "emigranti" , vengono alloggiate in dormitori: grosse stanze dove vengono stipate molte persone o piccoli locali bui, privi di finestre e di cucina . Senza assistenza sanitaria, senza nessuno a cui lasciare i bambini, le olivicole si portano i più piccoli nei campi, mentre i più grandicelli, tolti presto dalla scuola, partecipando già alla raccolta. Lavorano scalze , sempre chinate a terra, e vengono pagate a cottimo: in olio o in danaro. Il lavoro comprende, per alcune, anche il trasporto dei sacchi , che pesano tra i quindici ei venti chili l`uno. Molte non sanno cos’è un contratto».