VIDEO | Nella giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate gli alunni della quarta elementare e le loro maestre hanno voluto rendere omaggio ai militari che hanno perso la vita in servizio a Castel D'Azzano. Il grazie dell’amministrazione comunale

Un pensiero speciale per chi ogni giorno lavora a difesa dei cittadini e in particolare per chi è morto nello svolgimento del proprio servizio. Ieri, in occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate gli alunni della quarta classe della scuola primaria di San Gregorio d'Ippona hanno voluto omaggiare e ricordare Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i carabinieri morti lo scorso 14 ottobre a Castel D'Azzano (Verona) a seguito di un'esplosione in una cascina oggetto di sgombero.

Un momento emozionante che è stato ripreso e postato sulle pagine social del Comune di San Gregorio d’Ippona. Per dire grazie ai tre militari Marco, Davide e Valerio che hanno perso la vita in servizio, i bambini hanno cantato l'Inno nazionale davanti alla Caserma dei carabinieri sita proprio vicino alla casa comunale.

«L'emozione è stata incredibile – scrivono dal Comune, a corredo del video –, gli alunni hanno inneggiato ai valori dell'Unità nazionale con commozione e sincera partecipazione scuotendo l'anima di chi partecipava all'evento. Un sincero ringraziamento alle maestre ed alla coordinatrice Annalisa Piperno perché negli anni hanno sempre manifestato impegno per i ragazzi e gli hanno trasmesso un forte senso civico. Grazie al dirigente scolastico del convitto Filangieri, Alberto Capria, a cui appartiene il plesso e grazie al nostro sindaco Pasquale Farfaglia che lavora instancabilmente per la scuola offrendo supporto e collaborazione in ogni manifestazione».