È tutto pronto a Sant’Onofrio per la quinta edizione del Bubini Summer Fest, manifestazione che torna ad animare piazza Umberto I con una serata dedicata alla musica, ai sapori della tradizione e alla voglia di stare insieme. L’appuntamento è per questa sera, 11 agosto, con un programma che accompagnerà il pubblico dalle prime ore della serata fino al concerto degli Amakorà.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Bubini, realtà composta da giovani del paese che negli ultimi anni ha promosso diverse attività con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione e, allo stesso tempo, contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Un percorso che proprio in occasione del Summer Fest raggiunge un piccolo ma significativo traguardo: il quinto anniversario dalla nascita dell’associazione.

Si parte con gastronomia e musica dal vivo

La manifestazione prenderà il via alle ore 20 con l’apertura dello stand gastronomico. Tra le proposte non mancherà uno dei piatti simbolo delle serate estive calabresi: il panino con salsiccia, “pipi e patati”, nel segno di una formula che punta ad affiancare all’intrattenimento musicale anche i sapori più riconoscibili della tradizione locale.

A fare da colonna sonora alla prima parte della serata saranno Gio Felice & The Rebels Band, chiamati ad accompagnare il pubblico durante la cena con la loro musica dal vivo.

Il programma prevede poi, alle ore 22, uno spazio riservato allo sport e in particolare alla squadra di calcio del paese. L’Asd Sant’Onofrio salirà sul palco per presentare ufficialmente la rosa che affronterà la nuova stagione, offrendo così ai sostenitori l’occasione di conoscere giocatori e protagonisti della formazione locale.

Il concerto degli Amakorà

Il momento centrale della serata è fissato per le 22.30, quando sul palco di piazza Umberto I arriveranno gli Amakorà, formazione etno-pop calabrese che porterà a Sant’Onofrio il proprio spettacolo tra sonorità legate alla tradizione, contaminazioni contemporanee e ritmi pensati per coinvolgere il pubblico.

Il concerto rappresenterà il momento culminante di un evento che negli anni ha progressivamente conquistato un proprio spazio all’interno del calendario delle manifestazioni estive santonofresi, richiamando residenti, visitatori e quanti in questo periodo trascorrono le vacanze nel territorio vibonese.

Quella di quest’anno avrà inoltre un significato particolare per gli organizzatori. Il Bubini Summer Fest coincide infatti con i cinque anni di attività dell’associazione Bubini, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani del luogo e cresciuta attraverso appuntamenti dedicati alla socialità, alla cultura e alla promozione della comunità.

L’obiettivo resta quello che ha accompagnato la manifestazione sin dalle prime edizioni: creare una serata capace di mettere insieme generazioni diverse, trasformando il centro di Sant’Onofrio in un luogo di incontro attraverso musica, gastronomia e intrattenimento.

L’appuntamento è dunque per questa sera in piazza Umberto I, a partire dalle ore 20, per la quinta edizione del Bubini Summer Fest.