Mercoledì 12 agosto dalle 20.30 il cuore del paese alle porte di Vibo ospiterà l’edizione 2026 della manifestazione promossa da AttivaMente APS e L’Unione fa la Forza. Degustazioni della tradizione, musica dal vivo, proposte per bambini e menù gluten free

Tutto pronto a Sant’Onofrio per la Sagra dei Sapori – Edizione 2026, appuntamento ormai consolidato dell’estate santonofrese che mercoledì 12 agosto tornerà ad animare il centro del paese. La manifestazione prenderà il via alle 20.30 in piazza Umberto I, trasformata per una sera in un grande spazio dedicato alla gastronomia calabrese, alla musica e alla convivialità.

A promuovere l’iniziativa sono AttivaMente APS e il gruppo di volontari L’Unione fa la Forza, con il patrocinio del Comune di Sant’Onofrio. L’obiettivo è quello di valorizzare i sapori della tradizione regionale e, allo stesso tempo, creare un’occasione di incontro rivolta tanto ai residenti quanto ai visitatori che in queste settimane estive affollano il territorio.

I sapori della tradizione calabrese

Al centro della serata ci sarà naturalmente la degustazione, che dopo il riscontro ottenuto nella precedente edizione viene riproposta attraverso una formula completa al costo di 15 euro, bevanda inclusa. Il percorso gastronomico comprenderà diverse preparazioni tipiche e prodotti legati alla cucina calabrese, dalla fileja alle carni, passando per frittelle, formaggi, sottoli e crostini con ’nduja, fino ai dolci.

Per i bambini sarà invece disponibile un “Vassoio Baby” da 10 euro. Gli organizzatori hanno inoltre previsto una proposta gluten free, così da consentire la partecipazione anche a chi presenta specifiche esigenze alimentari.

Un altro aspetto sul quale è stata posta attenzione riguarda gli spazi: in piazza saranno predisposti tavoli e posti a sedere, con l’intento di favorire una fruizione più comoda della manifestazione e permettere a famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani di trascorrere la serata insieme.

Musica e collaborazione tra le realtà del territorio

Alla componente gastronomica si affiancherà quella musicale. Nel corso della serata è infatti prevista l’esibizione di una band dal vivo, chiamata ad accompagnare il pubblico durante la manifestazione.

Dietro l’organizzazione della Sagra dei Sapori c’è inoltre una rete formata da aziende, attività commerciali e realtà produttive che hanno deciso di sostenere l’appuntamento. Una collaborazione che punta non soltanto alla buona riuscita dell’evento, ma anche a dare visibilità alle produzioni e alle attività economiche locali.

La manifestazione si inserisce così nel calendario degli appuntamenti dell’estate a Sant’Onofrio, in uno dei periodi dell’anno in cui anche i centri dell’entroterra vibonese tornano a popolarsi grazie alla presenza di emigrati rientrati per le vacanze e di numerosi visitatori.