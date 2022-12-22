Per il sindaco: "Valorizzare l’identità serrese e la nostra storia comune resta un punto cardine di questa amministrazione"

Sono stati affidati i lavori di restauro e valorizzazione del Monumento ai Caduti. Con il parere favorevole della Sovrintendenza, nel centenario dell’inizio dei lavori del monumento, il “Fante Vittorioso” sarà restaurato insieme al complesso monumentale che rende omaggio al sacrificio dei soldati della prima guerra mondiale. “Sarà installato anche un cantiere didattico – ha fatto sapere il sindaco di Serra, Alfredo Barillari – grazie al quale si potrà scoprire la storia dell’opera tramite i documenti di archivio recuperati dal fango e dall’incuria in cui sono stati lasciati per anni. Valorizzare l’identità serrese e la nostra storia comune resta un punto cardine di questa amministrazione”.

