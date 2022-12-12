E' quanto rende noto il sindaco Alfredo Barillari. Già lo scorso luglio si era concluso il progetto “Valorizzazione dei prodotti della filiera foresta legno in Calabria”

«Bentornati. I ricercatori dell’università di Firenze sono a lavoro sui documenti del nostro archivio comunale per studiare l’identità serrese e la storia del territorio. Un progetto che oltre a valorizzare la filiera del legno, in questa settimana si concentrerà sulle esperienze imprenditoriali e sulle tradizioni artigiane di Serra». Lo fa sapere, con evidente soddisfazione, il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari. Si tratta dunque di un ritorno in quanto già lo scorso luglio si era concluso il progetto “Valorizzazione dei prodotti della filiera foresta legno in Calabria” che ha visto coinvolti l’Accademia italiana di Scienze Forestali, l’Università di Firenze, l’Università della Calabria, il Comune di Serra San Bruno, l’azienda agricola “La Foresta”, l’azienda agricola “La nuova Ferdinandea” e la “Maletta Ercole srl” e può consentire di rafforzare l’intero settore e, di conseguenza, l’economia locale. Al centro del progetto una nuova ed importante fase del processo di certificazione dell’abete bianco e rilancio della sua presenza qualificata nei grandi mercati.



Un team di ricercatori aveva, pertanto, raggiunto Serra San Bruno per trascorrere alcuni giorni dedicati alla ricerca sul campo: Irene Fiesoli (ricercatrice Dipartimento di Architettura, Unifi), Denise de Spirito (dottoranda di Architettura, curriculum in Design, Unifi), Manfredi Sottani (dottorando di Architettura curriculum in Design, Unifi), Francesco Cantini (dottorando di Architettura curriculum in Design, Unifi), coordinati dai professori Marco Fioravanti (Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, Dipartimento di Agraria, Università di Firenze) e Giuseppe Lotti (Disegno industriale, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze).

