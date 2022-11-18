Gli studenti protestano silenziosamente da anni ma nulla è sinora cambiato. Ecco la situazione delle classi e dell'edificio. Chiamata in causa la Provincia

Hanno protestato diverse volte e pacificamente per un loro diritto. Ma nulla è cambiato per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi” di Serra San Bruno dove in particolare i ragazzi dell’edificio C denunciano “condizioni strutturali pessime”. E, in effetti, a ben guardare le foto delle aule in cui i ragazzi svolgono le lezioni, appare evidente che l’edificio necessiti di urgente manutenzione. La struttura obsoleta presenta riscaldamenti malfunzionanti e, dunque, termicamente inefficienti, ai quali si aggiunge il problema delle finestre rotte. Quanto segnalato dagli studenti è una situazione a dir poco surreale e per la quale chiedono aiuto ed immediati interventi. “I muri cadono a pezzi, la muffa è ovunque, le porte sono datate e senza maniglie e protestiamo da anni ma tutti se ne lavano le mani. Di chi è la responsabilità? Speriamo di riuscire a ottenere qualcosa grazie al vostro intervento – si augurano gli studenti, rivolgendosi alla nostra testata giornalistica – e che l’articolo arrivi a chi di competenza, ovvero alla Provincia di Vibo Valentia, altrimenti ci recheremo direttamente nella sede dell’ente”. [Continua in basso]

Il problema dell’obsoleto “patrimonio edilizio scolastico” attanaglia gran parte dei comuni calabresi ma, nel caso specifico del plesso di Serra San Bruno, oltre alla manutenzione straordinaria manca pure quella ordinaria. Qui si registrano condizioni al limite dell’agibilità, soprattutto negli spazi interni, dove anche gli arredi dei bagni ne rendono difficoltoso l’accesso: alcune porte, per esempio, – si evince dalle foto – non possono essere chiuse per la mancanza di maniglie. Appare evidente, pertanto, la necessità di più interventi al fine di assicurare ambienti idonei ai ragazzi, così come a tutto il corpo docente.