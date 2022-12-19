Alla manifestazione che si terrà martedì alle ore 10 all'interno del Santuario di San Domenico, parteciperà il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo

A distanza di tre anni dall’operazione “Rinascita Scott” e dalla manifestazione del 24 dicembre 2019, “Vibo Valentia, finalmente Libera”, il coordinamento provinciale di Libera unitamente all’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro, ha organizzato “Il racconto della Rinascita”, un incontro tra scuole, giornalisti e istituzioni che sarà “un momento di confronto tra gli studenti e i giornalisti impegnati quotidianamente a raccontare la nostra provincia – ha reso noto Libera Vibo – al fine di tenere vivi i sentimenti e le emozioni di quegli eventi con uno sguardo rivolto ai giorni nostri e alle prospettive del nostro territorio”. Alla manifestazione, che si terrà domattina alle 10 all’interno del Santuario di San Domenico di Soriano Calabro, parteciperà il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, al quale saranno affidate le conclusioni del dibattito tra gli studenti e i giornalisti Carmen Bellissimo, Marialucia Conistabile, Gianluca Prestia e Mimmo Famularo. L’evento sarà moderato da Giuseppe Borello, referente di Libera Vibo e vedrà la partecipazione delle Autorità locali e della dirigente scolastica Tiziana Furlano.

