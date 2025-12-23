Proseguono con grande successo gli eventi natalizi promossi dalla Pro Loco Sorianidea, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Soriano Calabro, che sta animando il periodo delle festività con iniziative capaci di coinvolgere l’intera comunità. Tra queste, particolare apprezzamento sta riscuotendo il progetto “Presepi nel Borgo”, divenuto un vero e proprio simbolo di partecipazione, tradizione e condivisione.

Presepi nel borgo

L’iniziativa ha trasformato i quartieri del centro storico in autentici luoghi di incontro e aggregazione, dove residenti di tutte le età hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione dei presepi di quartiere. Un lavoro corale che ha portato alla creazione di cinque opere, ciascuna espressione dell’identità, della creatività e della sensibilità dei diversi rioni coinvolti. Passeggiando tra le vie del borgo, cittadini e visitatori hanno potuto immergersi in un percorso suggestivo fatto di spiritualità, luci e tradizione, riscoprendo il valore del Natale come momento di condivisione e appartenenza. Ogni presepe racconta una storia, frutto di mani sapienti, materiali semplici e grande passione, contribuendo a rendere l’atmosfera del paese ancora più accogliente e carica di significato. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, protagonisti indiscussi delle festività.

In occasione di “Presepi nel Borgo”, via Roma (la piazza principale del paese) si è trasformata in un vivace spazio di festa, animando il centro storico con colori, sorrisi ed entusiasmo. Numerosi bambini hanno partecipato all’evento alla presenza di Babbo Natale, Topolino e Minnie, che hanno interagito con i piccoli tra giochi, momenti di animazione e foto ricordo. A rendere la giornata ancora più speciale, la presenza delle giostre, che ha ulteriormente entusiasmato i bambini e contribuito a creare un clima di allegria e spensieratezza, molto apprezzato anche dalle famiglie.

Altra iniziativa di Sorianidea

La soddisfazione della Pro Loco Sorianidea: «Contenti per l’ampia partecipazione registrata e per l’entusiasmo dimostrato dalla comunità, a conferma di come iniziative di questo tipo rappresentano un’importante occasione per rafforzare il senso di identità collettiva e valorizzare il patrimonio culturale e umano del territorio. Gli eventi natalizi proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori, nel segno della tradizione, della socialità e della condivisione che da sempre caratterizzano il periodo natalizio».