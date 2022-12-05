L'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo spiega che nei prossimi giorni i lavori verranno mandati in gara. Ecco cosa verrà realizzato

La giunta comunale di Vibo Valentia comunica di aver approvato il progetto di completamento del sottopasso di Vibo Marina. Un’“eterna incompiuta”, che, attualmente, ad ogni pioggia si allaga creando non pochi disagi agli abitanti della zona e che finalmente potrebbe vedere la sua ultimazione. «Sin dal nostro insediamento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo – abbiamo preso in mano la pratica, ben consapevoli dell’importanza della stessa. Purtroppo, però, ci siamo ritrovati con un’incompiuta e senza i relativi fondi per portarla a compimento. Il primo passo è stato quindi quello di attivarci per reperire le risorse e ci siamo riusciti grazie all’interessamento dell’allora consigliere regionale Vito Pitaro. Oggi siamo finalmente giunti ad un punto di svolta approvando il progetto esecutivo, ovviamente già fornito di tutti i pareri necessari. Nei prossimi giorni anche questi lavori verranno mandati in gara». [Continua in basso]

Nello specifico, spiegano da Palazzo Luigi Razza, «il progetto prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio per far defluire le acque meteoriche e permettere un transito in totale sicurezza; in aggiunta, nell’ottica della massima sicurezza, verrà installato anche un impianto di segnalazione e protezione per chiudere il tratto nel caso di acque meteoriche particolarmente intense che possano compromettere la corretta viabilità. Dopodiché verranno realizzate tutte le opere di finitura, dalle ringhiere alle recinzioni, dalla pavimentazione alla segnaletica, fino all’impianto di illuminazione. A quel punto l’opera sarà pronta per essere consegnata alla collettività. Quello che si è concretizzato oggi in giunta – conclude l’assessore ai Lavori pubblici – è un passaggio che vedrà a breve lo sblocco del cantiere di una delle incompiute per antonomasia della nostra città. Un cantiere che, una volta aggiudicati e partiti i lavori, seguiremo con grandissima attenzione affinché possa essere ultimato nel pieno rispetto del cronoprogramma».



Dal canto suo, il sindaco Maria Limardo sottolinea il percorso seguito fin qui dall’amministrazione, «che ha lavorato duramente per colmare le lacune presenti e giungere alla definizione di tutte quelle pratiche, come il sottopasso di Vibo Marina, di grande rilevanza generale. Per finanziare il progetto, dati anche i rincari dei materiali – fa sapere il primo cittadino – l’ente ha messo in campo risorse proprie per 190mila euro, a testimonianza della grande attenzione riposta verso le nostre frazioni, che si aggiungono ai 450mila euro del finanziamento regionale; somme che renderanno finalmente possibile la realizzazione dell’opera».

LEGGI ANCHE: Sottopasso di Vibo Marina: l’eterna incompiuta ritorna ad allagarsi -Video

Alluvione 2006 a Vibo Marina, la Pro loco: «Recuperare i fondi e si metta in sicurezza il territorio»