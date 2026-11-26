VIDEO | Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la storia dell’imprenditrice uccisa a Limbadi 10 anni fa, è riecheggiata nella toccante testimonianza del fratello Vincenzo: «Maria vittima di violenza mafiosa e patriarcale»

Un simbolo di ribellione e autodeterminazione, la cui storia, drammatica ed emblematica insieme, parla ancora alle coscienze. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, ha ricordato Maria Chindamo: una donna, un’imprenditrice, vittima di una prevaricazione maschile intrisa di logiche mafiose e misoginia.

L’evento “Spezzare le catene, il cammino di Maria”, coordinato dalla docente Maria Concetta Presta, ha visto la partecipazione di Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, da anni strenuo testimonial di una campagna di sensibilizzazione sui temi del contrasto alle mafie e alla violenza di genere, nonché instancabile motore nella ricerca della verità giudiziaria sull’omicidio e la distruzione del cadavere dell’imprenditrice di Laureana di Borrello, scomparsa da Limbadi ormai 10 anni fa.

Al tavolo dei relatori, introdotto dai saluti del dirigente scolastico Raffaele Suppa, hanno preso posto anche Sabrina Garofalo, sociologa, ricercatrice dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro ed esperta di violenza di genere e criminalità organizzata, e di Maria Joel Conocchiella, referente provinciale di Libera. Nel corso della mattinata, i workshop con la performance degli studenti della classe IV EQ, coordinata dalla professoressa Federica Geraci e con il reading di brani del romando Ragazza del Sud di Titti Preta, a cura dei ragazzi della III B coordinato dalla professoressa Stella Cosentini. L’intera organizzazione dell’evento è stata poi curata dalla classe IV A.

Toccante la testimonianza di Vincenzo Chindamo. «La storia di Maria - ha detto - ci racconta un sovrapporsi di violenze, quella patriarcale e quella mafiosa, che si sono concentrate sul cammino di libertà di Maria, ostacolandolo. Ma ci racconta anche di un cammino di un intero territorio: nelle sue scuole, nelle sue associazioni, nelle sue istituzioni, che pian piano è diventato un contrasto fortissimo a questo ostacolo».

Per Chindamo: «Coinvolgere le scuole, coinvolgere il mondo della ricerca dell'Università, mettere insieme le storie del territorio: ecco, da qui possono nascere sicuramente delle strade virtuose, dei percorsi virtuosi affidati a ragazze e ragazzi come quelli di questo liceo, che meritano di partecipare in modo attivo e vero al cambiamento e al riscatto di questa terra».

Una riflessione che trova concorde il dirigente scolastico Raffaele Suppa: «Il ruolo della scuola è fondamentale in questo percorso di formazione della persona - ha affermato -. La scuola deve promuovere ogni iniziativa necessaria affinché i ragazzi vengano formati al rispetto, quello autentico, che non limita, non ferisce. Perché il rispetto vero è quello che si fonda sul riconoscimento delle diversità».

Per Suppa è proprio «l'alterità uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo curare di più nella società contemporanea: prenderci cura dell'altro e far leva soprattutto sulla forza della parola, sul linguaggio, su quel modo di essere e di presentarsi che riconosce nell'altro quelle potenzialità, attitudini, differenze, modi di vivere e modi di essere che non possono essere interpretati semplicemente come appartenenza. Perché nessuno appartiene all'altro e però nell'altro dobbiamo riscoprire e ritrovare i valori della umanità, della formazione e dell'istruzione che solo a scuola si possono consolidare e riaffermare» ha concluso.