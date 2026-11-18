Le parole di Vincenzo Chindamo prima di entrare in aula: «Oggi staremo a sentire tutto il lavoro che la Procura ha prodotto e che racconta anche uno spaccato di dinamiche criminali». Da qui l’appello: «Ognuno deve interrogarsi e decidere da che parte stare»

Dieci anni di indagini, di dolore e di attesa. Un percorso che oggi torna a essere ripercorso in aula, riportando con sé ferite personali e familiari, ma anche una determinazione che non si è mai esaurita: arrivare alla verità sulla scomparsa di Maria Chindamo. A parlare, prima della requisitoria prevista per oggi, è Vincenzo Chindamo, fratello dell’imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio 2016 mentre si trovava davanti a una delle proprietà che gestiva a Limbadi. Unico imputato è Salvatore Ascone.

«Oggi staremo a sentire tutto il lavoro che la Procura ha prodotto negli ultimi dieci anni. È un ripercorrere passi pesanti, dolorosi, personali, di famiglia, ma anche di comunità», afferma. «Rivedersi in questo percorso, riprovare queste emozioni, fa ancora riaffiorare quel senso di rabbia, di dolore, ma anche di tanta forza per affrontare i passi che saranno successivi e arrivare a una verità e a una giustizia sulla scomparsa di Maria».

La vicenda, però, non è ancora arrivata al suo punto conclusivo: «La verità finale non è conclusa. Ci sono tante indagini in corso ma possiamo tirare già una linea di somma di tutte quelle verità che abbiamo letto nel fascicolo e che oggi saranno riespresse nel loro insieme».

Elementi che non riguardano soltanto la scomparsa di Maria, ma che restituiscono anche uno spaccato più ampio della realtà in cui si inserisce la vicenda. «Rappresentano uno spaccato di territorio, uno spaccato di dinamiche territoriali criminali», osserva. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il suo appello, rivolto non soltanto a chi segue il processo, ma all'intera comunità. «Ognuno di noi deve interrogarsi, ognuno di noi deve decidere di prendere parte a un riscatto e a un cambiamento di questa terra».