La magia delle stelle cadenti incontra la valorizzazione del territorio, tra natura, tradizioni e sapori locali. Sono questi gli ingredienti de "La Notte dei Desideri", l'evento organizzato a Serra San Bruno dall'Associazione di Promozione Sociale Terre Bruniane, che quest'anno taglia il traguardo della sesta edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario estivo del sodalizio presieduto da Giulia Scordo.

La manifestazione – per il 10 agosto – propone un programma articolato in tre momenti principali. Si partirà con un'escursione al crepuscolo, a seguire spazio ai sapori del territorio con una degustazione enogastronomica. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato, un'esperienza dedicata agli appassionati di astronomia e alle famiglie per ammirare le stelle cadenti e scoprire i segreti della volta celeste.

Trekking al tramonto

L’attesa è tanta: «Quest'anno – fa sapere la presidente Giulia Scordo - l'evento farà tappa a Serra San Bruno, un luogo in cui spiritualità, storia, arte e natura si fondono in un contesto unico. Cuore simbolico della città è la Certosa di Serra San Bruno, uno dei più importanti monasteri certosini d'Europa e punto di riferimento della spiritualità monastica. Il percorso interesserà anche la località di Santa Maria del Bosco, luogo profondamente legato alla vita del Santo, immerso nel verde delle Serre e custode di un patrimonio storico, religioso e naturalistico di straordinario valore».

L’appuntamento godrà della presenza di due guide d’eccezione: «il professor Pisani e il luogotenente Minichini contribuiranno alla valorizzazione del territorio attraverso un approfondimento dedicato agli aspetti culturali, storici di Serra e alle bellezze naturalistiche e ambientali dei nostri boschi». Si rinnova inoltre la collaborazione con l'Associazione Astronomica Mediterranea, «che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del cielo stellato e dei fenomeni astronomici legati alla suggestiva Notte di San Lorenzo, attraverso momenti di divulgazione e osservazione astronomica. Inoltre, metteranno a disposizione i propri telescopi professionali per esplorare costellazioni, pianeti e i segreti della via lattea», aggiunge la presidente Scordo.

Degustazione e osservazione della volta celeste

Non mancheranno «momenti di intrattenimento e la degustazione di prodotti tipici locali, con l'obiettivo di promuovere le tradizioni enogastronomiche e valorizzare le produzioni e le realtà locali che custodiscono un patrimonio culturale fondamentale del territorio». Insomma un appuntamento unico: «Nel corso della serata – aggiunge la referente di Terre Bruniane - i partecipanti prenderanno parte a un suggestivo trekking serale lungo il Sentiero Frassati, un percorso immerso nei boschi delle Serre che offrirà l'opportunità di vivere la natura in un'atmosfera unica, tra il fascino del tramonto e il cielo stellato della Notte di San Lorenzo». Il ritrovo è fissato alle ore 16 presso il parcheggio del Museo della Certosa di Serra San Bruno.z