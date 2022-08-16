La rappresentazione, dal nome “Nda vita ngi voli fortuna”, ha fatto parte della rassegna “Teatro sotto le stelle”

Un successo della commedia portata in scena dalla Compagnia Teatrale Pizzitana, dal nome “Nda vita ngi voli fortuna” (che tradotto significa “Nella vita ci vuole fortuna”). Il gruppo si è esibito nel teatro della Villa comunale di Pizzo, dove si è registrato un numeroso pubblico. L’esibizione è stata la quinta serata della rassegna “Teatro sotto le stelle” organizzata dalla stessa Compagnia. Diversi gli attori che hanno interpretato i simpatici personaggi: Silvano Murmura (che è stato anche il regista), Tina Schiavone, Giacomo Didiano, Patrizia Bartucca, Antonello Chiarelli, Arianna Ricciuto, Franco Chiarelli, Francesco Iannaci, Emanuele Di Iorgi, Pino Scuticchio, Elena Chiarelli e Maura Chiarelli.



Al termine dell’esibizione e dopo un lungo applauso dedicato alla compagnia, Franco Chiarelli, organizzatore delle commedie, si è rivolto al pubblico evidenziando che «il teatro ha bisogno di contatto umano, e noi stasera siamo felici di potere vedere tutti voi qui». Storie ordinarie, colpi di scena e tanto divertimento sono gli elementi che fondano le basi delle commedie pizzitane. Momenti che dovrebbero essere di sconforto si trasformano in simpatici sketch teatrali: la povertà e la fame diventano strumento per fare ridere, le diversità si trasformano in componenti essenziali per la continuità della trama e gli imprevisti si tramutano in colpi di scena che divertono lo spettatore. Ridere e riflettere allo stesso tempo: così è la commedia pizzitana.