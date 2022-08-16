Un successo della commedia portata in scena dalla Compagnia Teatrale Pizzitana, dal nome “Nda vita ngi voli fortuna” (che tradotto significa “Nella vita ci vuole fortuna”). Il gruppo si è esibito nel teatro della Villa comunale di Pizzo, dove si è registrato un numeroso pubblico. L’esibizione è stata la quinta serata della rassegna “Teatro sotto le stelle” organizzata dalla stessa Compagnia. Diversi gli attori che hanno interpretato i simpatici personaggi: Silvano Murmura (che è stato anche il regista), Tina Schiavone, Giacomo Didiano, Patrizia Bartucca, Antonello Chiarelli, Arianna Ricciuto, Franco Chiarelli, Francesco Iannaci, Emanuele Di Iorgi, Pino Scuticchio, Elena Chiarelli e Maura Chiarelli.

Al termine dell’esibizione e dopo un lungo applauso dedicato alla compagnia, Franco Chiarelli, organizzatore delle commedie, si è rivolto al pubblico evidenziando che «il teatro ha bisogno di contatto umano, e noi stasera siamo felici di potere vedere tutti voi qui». Storie ordinarie, colpi di scena e tanto divertimento sono gli elementi che fondano le basi delle commedie pizzitane. Momenti che dovrebbero essere di sconforto si trasformano in simpatici sketch teatrali: la povertà e la fame diventano strumento per fare ridere, le diversità si trasformano in componenti essenziali per la continuità della trama e gli imprevisti si tramutano in colpi di scena che divertono lo spettatore. Ridere e riflettere allo stesso tempo: così è la commedia pizzitana.  