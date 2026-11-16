VIDEO | L’anziano di San Nicolò di Ricadi dopo un delicato intervento all’ospedale Jazzolino (a Catanzaro era stato dichiarato inoperabile) è tornato a vedere e a godersi figli e nipoti. Ci accoglie nella sua casa di Ricadi con i ricordi di un'infanzia difficile: orfano da piccolo, poi il lavoro da imbianchino, l'amore per la famiglia e una canzone, “Ramona”, che ancora oggi riesce a emozionarlo

«Sono nato a marzo del 1927». La data la ricorda, anche se per ricostruire il resto di una vita lunga quasi un secolo bisogna aiutarlo con qualche domanda. Ma quando si parla dei suoi figli, dei nipoti e di certi momenti che gli sono rimasti nel cuore, Nonno Mimmo non ha bisogno di suggerimenti. I ricordi riaffiorano, si intrecciano, a volte si fermano e poi ripartono. E in mezzo a qualche sorriso arriva anche la commozione. Lo incontriamo nella sua casa di San Nicolò di Ricadi, nel Vibonese.

A Vibo Valentia arriva la storia di nonno Mimmo, cento anni il prossimo marzo, che grazie ai chirurghi dell’ospedale Jazzolino ha ritrovato la vista.

A marzo festeggerà 100 anni, come racconta con orgoglio il figlio Alessandro. Accanto a lui c'è la moglie, quindici anni più giovane, con cui ha condiviso gran parte della sua vita. Fino a poche settimane fa la quotidianità era diventata difficile. Una voluminosa massa sotto la palpebra gli aveva compromesso la vista da un occhio, provocandogli dolore e sofferenza. «Non ci vedo, non ci vedo», ripeteva, raccontano i familiari.

Dopo alcuni rifiuti e la valutazione di inoperabilità ricevuta in un altro centro, la famiglia si è rivolta nuovamente allo Jazzolino di Vibo Valentia. Qui il dottore Franco Zappia, primario del reparto di Chirurgia, insieme al chirurgo Giovanni Petracca e alla sua équipe, ha eseguito il delicato intervento di asportazione della massa, riuscito e decisivo per restituire la vista all'anziano.

Oggi sul viso restano ancora qualche segno e la benda, ma c'è la possibilità di tornare a guardare le persone che ama. Una vicenda che i figli hanno voluto raccontare anche attraverso una lettera pubblica di ringraziamento al personale sanitario.

L'infanzia a Rosarno e la mancanza dei genitori

La conversazione con Mimmo comincia da lontano, da Rosarno, dove è cresciuto. «Un bel paese», risponde ricordando quando era bambino. Delle campagne conserva un ricordo positivo, anche se la sua infanzia non è stata semplice.

«Sono stato orfano», racconta. E quando gli chiediamo quale sia stata la parte più triste della sua vita, non esita: «Non avevo i genitori, non avevo la mamma, non avevo il padre».

Il mestiere, le chiese e una vita di sacrifici

Il lavoro è arrivato presto. Da ragazzino ha cominciato ad affiancare lo zio nel mestiere di imbianchino. Un'attività che sarebbe diventata la sua professione e che lo avrebbe accompagnato per gran parte della vita.

Non si è limitato a dipingere le case. Ha lavorato anche nelle chiese, occupandosi del restauro e della pittura di statue sacre. A San Nicolò e a Vibo, racconta, sono diverse le opere su cui ha messo mano.

C'è un altro pezzo di vita che torna quando gli chiediamo dei suoi interessi. Mimmo ha giocato a calcio e amava ballare. Gli chiediamo quale sia la canzone capace ancora di emozionarlo. La risposta arriva: «Ramona».

La figlia prende il telefono e fa partire la musica. Bastano le prime note. Mimmo comincia a cantare, segue il brano e ricorda tutte le parole. La voce accompagna la melodia, mentre sul volto compare un'espressione diversa. Poi l'emozione prende il sopravvento e gli occhi si fanno lucidi.

È uno dei momenti più intensi dell'incontro. Perché dentro quella canzone c'è qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato: un ricordo, una stagione della vita, forse un'emozione rimasta intatta nonostante il tempo.

La gioia di averlo ancora accanto

A raccontare la parte più difficile degli ultimi mesi sono i figli. Alessandro, Giulia, Costanza e Patrizia ricordano la sofferenza del padre, l'impossibilità di vedere e la paura che ha accompagnato la decisione di sottoporlo all'intervento.

«Quando lo hanno portato in sala operatoria, ce lo siamo abbracciati e baciati, salutandolo, perché non sapevamo se lo avremmo potuto rivedere», racconta Patrizia. La consapevolezza dei rischi era presente, ma la famiglia ha scelto di affidarsi ai medici dello Jazzolino.

Oggi il bilancio è diverso. «È una gioia immensa averlo ancora qua», dice la figlia Costanza. E il ringraziamento dei fratelli va a tutta l'équipe, ai medici e agli infermieri che si sono presi cura del loro papà.

Alessandro sottolinea anche la scelta di tornare a Vibo dopo le difficoltà incontrate altrove. «Si parla a volte male della sanità vibonese, ma bisogna riconoscere che ci sono delle realtà di eccellenza, di umanità e professionalità».

Nonno Mimmo, intanto, è tornato alla sua quotidianità. Guarda la televisione, osserva le fotografie dei nipoti, conversa con i figli e si lascia accompagnare dai ricordi. Non sempre le risposte arrivano subito, ma quando si parla delle persone a cui vuole bene la memoria sembra trovare la strada.