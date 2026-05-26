Primissimo appuntamento per il sodalizio che ha messo radici nel Vibonese solo qualche mese fa. Il referente cittadino: «Le spiagge sono nostre e lo abbiamo dimostrato con i fatti»

Bilancio positivo per la prima uscita ufficiale dei volontari Retake, la fondazione nazionale che promuove la qualità del vivere civile e la tutela dell’ambiente attraverso azioni di decoro urbano e iniziative di cittadinanza attiva. Nei giorni scorsi, guidati dal referente cittadino Gregorio Greco, il gruppo ha fatto tappa a Pizzo, al lido Daiquiri, nei pressi dell’Istituto nautico.

Qui, armati di buste e guanti ma soprattutto di tanta buona volontà, i volontari hanno inaugurato la prima iniziativa del sodalizio nel comprensorio vibonese. In questo primo appuntamento, Retake si è concentrata sulla pulizia della spiaggia, in uno dei tratti di costa più frequentati da residenti e turisti. L’obiettivo, come più volte rimarcato dal referente Greco, è il desiderio di risvegliare il senso civico dei cittadini e instaurare un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali.

Tanto impegno, a titolo gratuito, per rimarcare l’amore e la dedizione nei confronti del mare e del proprio territorio: «La quantità di rifiuti che abbiamo rimosso dalla spiaggia è impressionante: tantissima plastica monouso, scarti di ogni tipo e persino diversi rifiuti ingombranti che deturpavano il nostro splendido litorale», spiega Greco.

Una giornata che inaugura la fase operativa della fondazione: «Siamo partiti in 10 volontari determinati e l'energia di oggi ci dà una certezza assoluta: siamo solo all'inizio e prestissimo triplicheremo i nostri iscritti». Parole di ringraziamento sono state rivolte all’indirizzo del Comune e del sindaco Sergio Pititto per il supporto logistico e la collaborazione, nonché a tutti i «Retakers che hanno sudato e sorriso per il bene comune. Le spiagge sono nostre e lo abbiamo dimostrato con i fatti».