Camminata serale il 2 agosto tra natura, tradizioni e convivialità su impulso dell’associazione Vivi Serra San Bruno. I partecipanti assisteranno alle fasi della carbonizzazione e incontreranno gli ultimi custodi di un mestiere millenario

Un viaggio tra antichi mestieri, natura e tradizioni. Sono questi gli ingredienti dell'atteso trekking notturno sulle tracce degli ultimi carbonai di Serra San Bruno. L'appuntamento, in programma il 2 agosto con partenza alle 17.30, è promosso dall'associazione Vivi Serra San Bruno e ha già raccolto numerose adesioni, anche da fuori provincia e da parte di turisti.

Un'esperienza originale per scoprire da vicino un mestiere antico, custodito con orgoglio da poche famiglie nel cuore delle Serre vibonesi. Una tradizione secolare che, nonostante le difficoltà, continua a tramandare tecniche risalenti addirittura all'epoca dei Fenici.

«Si tratta – spiega il presidente dell'associazione Vivi Serra San Bruno, Mario Papasodaro – di una delle escursioni più attese dell'anno. Siamo arrivati alla quarta edizione di Una notte ai carbonai, allo Scarazzu».

Una notte allo Scarazzu

Per chi parteciperà, sarà l'occasione di entrare in contatto con un patrimonio di storia e cultura che ha contribuito a plasmare l'identità della comunità montana. La particolare tecnica di carbonizzazione naturale, tramandata immutata da millenni, permette ancora oggi di ottenere un carbone vegetale di altissima qualità ed è oggetto di studio da parte di ricercatori provenienti da tutto il mondo.

«L'escursione nasce con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare uno dei mestieri più antichi e affascinanti delle nostre Serre: quello dei carbonai», aggiunge Papasodaro.

Il lavoro dei carbonai conserva ancora oggi il fascino di un mestiere a rischio di scomparsa. «Grazie alla passione e ai sacrifici delle ultime famiglie che custodiscono questa tradizione – sottolinea – è ancora possibile vedere da vicino gli scarazzi, le antiche carbonaie dove il legno viene trasformato in carbone seguendo tecniche tramandate di generazione in generazione».

L'itinerario partirà dalla Piazza Monumento di Serra San Bruno e si snoderà attraverso il bosco fino a raggiungere le carbonaie. «Per l'occasione – conclude Papasodaro – trascorreremo una serata insieme ai carbonai, tra convivialità e allegria. I partecipanti potranno osservare tutte le fasi della lavorazione, comprendere il funzionamento delle carbonaie e ascoltare i racconti di chi continua a custodire questa antica tradizione. Sarà un'occasione unica, immersi nel fascino del bosco e nel calore del fuoco dello Scarazzu».