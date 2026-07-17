Il concorso del 16 luglio premia due giocatori calabresi con vincite complessive superiori ai 52mila euro. Intanto il jackpot continua a crescere e raggiunge quota 195,2 milioni
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Festa in Calabria con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 16 luglio 2026 nella regione sono stati realizzati due “5” da 26.298,54 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 52mila euro.
Una vincita è andata a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, presso il “Bar” in Via Vittorio Veneto, 38.
L’altro premio è stato centrato nel “Bar Gerace” in Via XXV Aprile, 5 a Crotone.
Jackpot da 195,2 milioni
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 luglio, sale a 195,2 milioni di euro.