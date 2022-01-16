L’esasperazione degli utenti che attendono di entrare nel parcheggio del palazzetto: «Non c’è neanche un vigile»

Traffico in tilt e lunghe file di auto per un tampone. Accade questo pomeriggio a Vibo Valentia, nei pressi del palazzetto di viale della Pace. La segnalazione arriva da diversi genitori che provano a sottoporre a test anti-Covid i propri figli: «L’attesa è di circa due ore, non c’è nessun vigile e – aggiungono – gli ingorghi impediscono agli autobus di fare ingresso nello spazio a loro dedicato». La campagna screening si ricorderà è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per consentire un ritorno a scuola in sicurezza.

Ma la gestione sta causando non pochi malumori: «Il drive di Moderata Durant – affermano i genitori – dopo avere funzionato tutta la giornata di ieri, è stato inspiegabilmente soppresso senza alcun avviso. Lo abbiamo trovato chiuso e così in molti ci siamo riversati qui. È inconcepibile».