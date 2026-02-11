La giunta comunale di Serra San Bruno ha approvato la convenzione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” tra l’Istituto di Istruzione superiore Luigi Einaudi di Serra San Bruno e il Comune.

I dettagli sono contenuti nel verbale vergato a seguito della convocazione del sindaco Alfredo Barillari nel quale si fa presente che la scuola serrese, «ai fini della formazione ed orientamento professionale dei propri allievi, ha rappresentato la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Amministrazione per consentire ad alcuni studenti di realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), ridefiniti in "Formazione Scuola-Lavoro", presso gli Uffici comunali». Dall’altra parte, «l’amministrazione comunale ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere presso la sede comunale gli studenti per lo svolgimento di percorsi di formazione atti all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro».

Da qui la delibera di approvazione dello schema di convenzione tra l’Einaudi e il Comune, proposto dallo stesso Istituto superiore «per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico 2025/2026 per alcuni studenti, al fine di agevolare le scelte professionali dei tirocinanti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro».