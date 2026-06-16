È appena terminato “Edge of Tomorrow”, uno scambio giovanile internazionale coordinato dall’associazione Roccella+ e finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, che ha visto dal 8 al 15 giugno la partecipazione di 30 giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Turchia e Macedonia del Nord.

Ospitato in un villaggio residence di Capo Vaticano, il progetto ha offerto ai partecipanti uno spazio di dialogo, confronto e apprendimento non formale per riflettere sulle grandi sfide del presente e immaginare la società del futuro e il ruolo che ciascuno può svolgere al suo interno.

Attraverso giochi di ruolo, simulazioni, dibattiti, attività di gruppo e laboratori interculturali, i giovani hanno affrontato temi come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, i conflitti internazionali, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva, sviluppando competenze trasversali e rafforzando il dialogo tra culture diverse.

«L’iniziativa – riferiscono i promotori – rappresenta un’importante occasione di crescita personale, favorendo la cooperazione internazionale, il pensiero critico e la costruzione di una cittadinanza europea sempre più consapevole e partecipativa. Gli scambi giovanili Erasmus+ continuano a rappresentare una delle migliori opportunità offerte ai giovani europei, permettendo loro di viaggiare, conoscere nuove culture, acquisire competenze, stringere amicizie internazionali e diventare protagonisti del cambiamento positivo nelle proprie comunità».