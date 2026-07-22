VIDEO | “La nostra terra”, brano che mette insieme la musica popolare calabrese e le sonorità neomelodiche siciliane, è accessibile sulle principali piattaforme streaming. Le immagini erano state girate a giugno nel cuore del borgo. Ecco il risultato

Dalle riprese tra i vicoli di Tropea alla pubblicazione sui social. È online il videoclip di “La nostra terra”, la nuova canzone interpretata da Cecè Barretta e Angelo Famao, nata dall’incontro tra la musica popolare calabrese e le sonorità neomelodiche siciliane.

Il filmato mostra anche alcuni degli scorci più caratteristici del centro storico tropeano. Diverse scene erano state girate nel mese di giugno tra le strade del borgo e all’interno della pizzeria That’s Amore, dove la presenza dei due cantanti e della troupe aveva attirato la curiosità di turisti e residenti.

Tropea protagonista del videoclip

Con la pubblicazione del video, Tropea entra così nel racconto musicale dedicato alla Calabria e alla Sicilia, diventando molto più di una semplice cornice paesaggistica. Il borgo rappresenta infatti uno dei luoghi attraverso i quali prende forma il messaggio della canzone, incentrato sulle radici, sul senso di appartenenza e sul legame con il Sud.

«Per chi è partito, per chi è rimasto, per chi il Sud lo porta dentro» è il messaggio scelto dagli artisti per accompagnare il lancio del brano, ora disponibile sulle piattaforme digitali e rilanciato attraverso i rispettivi canali social.