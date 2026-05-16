Venerdì 22 maggio al Teatro Comunale tredici protagonisti tra spettacolo, sport, cultura, impresa e politica. Da Gianluca Callipo a Pasquale Tridico, passando per Ginevra Lamborghini e don Giacomo Panizza: «Da intuizioni impreviste si prendono nuove direzioni»

Mancano ormai soltanto sette giorni alla nuova edizione del TEDx Vibo Valentia, in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale di Vibo Valentia. «Un appuntamento atteso, che porterà sul palco 13 protagonisti provenienti da esperienze, mondi e percorsi differenti. Eccellenze nazionali ed eccellenze del territorio si alterneranno in una serata pensata per offrire alla comunità un momento di ascolto, riflessione e ispirazione», si legge nella nota.

Il tema: «Scelte che cambiano una vita»

Il filo conduttore scelto per l’edizione 2026 sarà “Scelte che cambiano una vita”, «un filo conduttore profondo – si prosegue –, capace di attraversare storie personali e professionali diverse, unite da una domanda comune: quanto può incidere una scelta nel destino di una persona?».

Un concetto che verrà sviluppato attraverso testimonianze differenti ma accomunate dal racconto del cambiamento, della responsabilità e della capacità di affrontare momenti decisivi della propria esistenza.

I protagonisti sul palco del TEDx

Sul palco del TEDx Vibo Valentia saliranno personalità provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, dell’impresa, della cultura, del diritto e dell’impegno sociale: «Tredici voci, tredici prospettive, tredici modi diversi di raccontare il coraggio, il cambiamento, la responsabilità, la caduta, la rinascita e la possibilità di costruire nuovi percorsi».

Tra gli ospiti annunciati figurano Shaila Gatta, Tiziano Scarparo, Ginevra Lamborghini, Andrea Giovannini, don Giacomo Panizza, Angelo Greco, Pasquale Tridico, Salvatore Staiano, Roberto Davanzo, Bruno Nardo, Lys Gomis, Zineb Soukrati e Gianluca Callipo.

Cultura, partecipazione e futuro

L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di consolidare il ruolo di Vibo Valentia come luogo di partecipazione culturale e confronto pubblico: «TEDx Vibo Valentia nasce con l’obiettivo di portare nel cuore della città idee, testimonianze e visioni capaci di generare confronto e consapevolezza».

La serata sarà dunque un viaggio attraverso storie ed esperienze molto diverse tra loro, accomunate dalla volontà di raccontare il valore delle scelte e delle trasformazioni personali.

Un dialogo tra esperienze e territorio

Uno degli aspetti centrali dell’edizione 2026 sarà il dialogo continuo tra dimensione nazionale e radici territoriali «per raccontare come anche da una scelta, da un’intuizione o da un momento difficile possa nascere una nuova direzione».