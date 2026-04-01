VIDEO | Gli auguri della moglie Adele e l’affetto di amici e parenti che hanno voluto festeggiare l’ex ferroviere arrivato all’importante traguardo. Presente anche l’amministrazione comunale che lo ha omaggiato con una targa ricordo

La comunità di Parghelia ha vissuto un momento di grande emozione e festa per celebrare i 100 anni di vita del signor Michele Vallone, ex ferroviere che ha attraversato un secolo di storia. Un traguardo straordinario per un uomo che ha lavorato per tanti anni nel settore ferroviario e che oggi rappresenta un esempio di resilienza, dedizione e valori familiari.

Al suo fianco la moglie Adele, di 97 anni e con cui condivide ben 75 anni di matrimonio, e i tre loro figli: Maria Rosaria, Andrea e Pasqualino.

Voltiamo pagina e andiamo a Parghelia, nel Vibonese, per i cento anni di Michele Vallone.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro, anche amici e parenti, che hanno voluto rendere omaggio a Michele per il suo lungo cammino di vita, fatto di sacrifici, affetto e impegno verso la famiglia e la comunità. Un giorno speciale per Parghelia, che ricorderà a lungo questo significativo compleanno, simbolo di una vita che continua a raccontare storie di coraggio e di legami indissolubili.