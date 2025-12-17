Un tripudio di luci, colori e quella magia tipica delle feste. Anche quest'anno Nicotera si candida a essere una delle mete natalizie più gettonate del Vibonese e non solo. L’ormai iconica Via del Vischio è tornata a illuminare le serate invernali, richiamando visitatori e curiosi da diverse parti della Calabria.

Per il sesto anno consecutivo la Via del Vischio si snoda lungo Corso Medameo, cuore pulsante del borgo, fino a raggiungere Piazza Garibaldi, creando un corridoio luminoso che avvolge chi lo attraversa. Decorazioni scintillanti, rami di vischio, sfere natalizie e giochi di luce si fondono in un allestimento curato nei dettagli, capace di coniugare tradizione e creatività. Tra gli elementi più amati spicca l’Arco del Bacio, punto immancabile per coppie e famiglie, ma anche installazioni scenografiche pensate per coinvolgere grandi e piccoli: altalene luminose, sagome natalizie, angoli decorati per le foto ricordo e dettagli che invitano a fermarsi, osservare e lasciarsi trasportare dall’atmosfera.

L’inaugurazione della suggestiva installazione sabato scorso, con un weekend che ha visto le vie del centro piene di vita anche grazie agli eventi organizzati da amministrazione comunale e associazioni: in particolare, la rassegna di vini calabresi Divin Nicotera e il concerto itinerante del Coro polifonico Musica Nova.

Accanto alla Via del Vischio, ci sono le luminarie che si estendono ad altre zone del centro storico, creando un itinerario diffuso che accompagna i visitatori tra vicoli, piazze e scorci panoramici. In piazza Garibaldi stazione una grande stella cometa che è già tra le attrazioni più fotografate. Poco distante, la casetta di pan di zenzero realizzata dai volontari del Servizio civile. Via del Vischio e luci d’artista illumineranno le vie di Nicotera fino a gennaio inoltrato.