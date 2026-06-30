Le allieve e gli allievi della scuola di danza vibonese si sono esibiti davanti a un folto pubblico, tra coreografie coinvolgenti e tanto entusiasmo

Si è svolto nella cornice del Teatro comunale di Vibo Valentia, il saggio di fine anno della scuola di danza New Generation Dance, diretta dalle insegnanti Federica Fuduli e Valentina Purita. Uno spettacolo di alto livello, capace di emozionare e sorprendere dall’inizio alla fine.

L’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta il grande affetto e la stima che il territorio nutre nei confronti della scuola di danza. Famiglie, amici e appassionati hanno riempito ogni posto disponibile, accompagnando con applausi scroscianti ogni esibizione.

Sul palco si sono alternate coreografie coinvolgenti, curate nei minimi dettagli, che hanno messo in luce il talento, la passione e l’impegno delle allieve e degli allievi. Ogni performance ha raccontato una storia, trasmettendo emozioni autentiche e dimostrando il grande lavoro svolto durante l’intero anno accademico.

Le insegnanti Federica Fuduli e Valentina Purita, con professionalità, dedizione e amore per la danza, hanno saputo trasformare il saggio in un vero e proprio spettacolo artistico, dove tecnica, creatività ed espressività si sono fuse in un’esperienza indimenticabile.

«Non è stato soltanto un saggio di fine anno, ma una vera celebrazione della danza come linguaggio universale – fanno sapere le promotrici –, capace di unire generazioni, regalare emozioni e valorizzare il talento dei più giovani. Luci, costumi, musiche e scenografie hanno contribuito a creare un’atmosfera magica che ha conquistato il pubblico, rendendo ogni momento unico». Una serata magica per i presenti, che si è conclusa tra sorrisi, abbracci e tanta commozione. Con l’obiettivo di puntare a sempre nuovi traguardi.