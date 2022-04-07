È un ulivo donato dal vescovo Attilio Nostro: prende il posto del tiglio piantato in memoria di Giovanni Falcone ed estirpato dai vandali. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine

È stato ripiantato nel cortile della scuola Don Bosco a Vibo Valentia l’albero della legalità. Un ulivo donato dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro, che prende il posto dell’albero dedicato a Giovanni Falcone che era stato piantato durante una cerimonia a novembre e poi estirpato da vandali ad inizio gennaio. Già in quell’occasione il sindaco della città, Maria Limardo, aveva preannunciato che nello stesso punto sarebbe stato messo a dimora un altro albero. Detto, fatto: ieri, nel corso di una manifestazione a cui hanno preso parte i piccoli alunni delle scuole Don Bosco, Buccarelli e Don Milani, l’ulivo ha preso posto nel cortile della scuola che affaccia su piazza Municipio. [Continua in basso]

Oltre al sindaco e al vescovo, erano presenti il prefetto Roberta Lulli, il presidente della provincia Salvatore Solano e rappresentanti delle forze dell’ordine. «Oltre 700 bambini delle scuole Don Bosco, Buccarelli e Don Milani preparati con amore e sapienza dalla preside Cacciatore e dalle docenti, hanno animato piazza Municipio prestando la loro voce innocente e sincera alla diffusione di messaggi di pace e di legalità per una società migliore. Hanno provato a distruggere un simbolo di legalità, i bambini lo hanno ripiantato e preso in cura per sempre», il commento del primo cittadino Limardo.