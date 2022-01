Vandali in azione a Vibo: tagliato l’albero della legalità dedicato a Giovanni Falcone

Era stato piantato il 23 novembre scorso, in occasione della giornata nazionale dell’albero, alla presenza tra gli altri del procuratore Falvo e del prefetto Lulli. Ma l’albero della legalità, un tiglio dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, messo a dimora nel giardino della scuola Don Bosco di Vibo Valentia, è durato poco. Il sindaco della città, Maria Limardo, ha infatti reso noto attraverso la sua pagina facebook del taglio dell’albero da parte di ignoti, parlando di un «atto di vandalismo al quale contrapponiamo maggiore impegno nella lotta per la legalità e per i diritti». Limardo ha poi annunciato che nello stesso luogo verrà ripiantato un altro albero: «Vi aspettiamo, tutti di nuovo a piantare e a proteggere un altro albero a baluardo del nostro desiderio di vita, di democrazia e di libertà».