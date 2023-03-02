La giovane ricadese è scomparsa prematuramente nel 2020. L'iniziativa a lei dedicata sarà presentata venerdì 3 marzo

Una borsa di studio in memoria di Benedetta Schiariti, giovane ricadese scomparsa prematuramente nel 2020. L’iniziativa è dell’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia e sarà presentata venerdì 3 marzo, con un’apposita cerimonia che si terrà nell’aula magna di Palazzo Gagliardi alle ore 15:30. Una laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne all’Unical e una doppia laurea italo/tedesca in Integrazione e Interculturalità, Benedetta Schiariti ha vissuto tra la Calabria e la Germania per motivi di studio e professionali. Una vita stroncata troppo presto, nel febbraio del 2020 a poco più di trent’anni.

Alla cerimonia di venerdì, dopo i saluti del rettore dell’Istituto di criminologia Saverio Fortunato, saranno diversi gli interventi. A prendere per prima la parola sarò la professoressa Antonella Moschella, della commissione borse di studio dell’Istituto. Poi don Giuseppe La Rosa, parroco di Mesiano e Zungri e anche docente di storia e filosofia al liceo Morelli di Vibo. Quindi l’ex dirigente scolastica dello scientifico Berto Maria Silvestro, il docente di tedesco al liceo linguistico Ferrari di Chiaravalle Moreno Maio e infine la professoressa di spagnolo all’Unical Rossella Michienzi. A moderare i lavori, Pasquale La Gamba. Tutti gli interventi saranno incentrati sulla figura della giovane ricadese, il cui ricordo è rimasto nel cuore di molti.

