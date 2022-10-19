Stipulato tra il prefetto e il sindaco Limardo il "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana"

Nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende avvalersi delle risorse previste dal Programma operativo complementare “Legalità” 2014- 2020 ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle Linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno”. L’Ente di Vibo Valentia, risulta compreso fra i comuni potenzialmente finanziabili e, dunque, preso atto che sono ammissibili le proposte progettuali che prevedono l’acquisizione e realizzazione di sistemi tecnologici di videosorveglianza del territorio comunale, specie in quelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità, quali, a titolo esemplificativo, sistemi integrati di video sorveglianza che prevedono l’utilizzo di tecnologie avanzate, realizzazione di rete di collegamento room connesse con le sale operative delle altre Forze dell’Ordine, l’Ente, visto il “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana”, stipulato lo scorso 14 ottobre tra il prefetto e il sindaco di Vibo Valentia, Roberta Lulli e Maria Limardo, con delibera di Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dall’architetto Giuseppe Petruzza, denominato “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale” per un totale complessivo di 150mila euro, con l’assunzione dell’impegno a sostenere l’onere derivante la manutenzione e gestione dell’impianto per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto, di cui Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Gregorio Cosentino.